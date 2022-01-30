Xbox Series S и геймпады Xbox резко подорожали в России

В некоторых магазинах вроде «М.Видео», «Эльдорадо» и «Ситилинк» неожиданно подорожали некоторые игровые продукты Microsoft. В первую очередь, консоль Xbox Series S стала стоить вплоть до 38 000 рублей, хотя рекомендуемая цена не менялась. Она осталась 30 999 рублей.

С геймпадами история аналогичная: при официальной цене примерно в 5000 рублей их продают вплоть до 10 000 рублей. С чем связан такой разброс цен, пока неизвестно. Мы запросили комментарий у магазинов, а также у российского офиса Xbox. Все обещали дать ответ ближе к утру 30 января. Мы обновим заметку, когда это случится.

Если бы подобное произошло в одном магазине, это можно было бы списать на ошибку, но ситуация в том или ином виде распространяется на большинство розничных точек. Причём многие товары в дефиците и либо присутствуют уже в последних экземплярах, либо раскуплены. Ждём комментариев представителей компаний.

Подорожание не затронуло Xbox Series X. На него всё ещё стоит цена в 49 999 рублей.