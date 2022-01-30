Съёмки «‎Джокера 2»‎ с Хоакином Фениксом могут начаться в 2023 году

Продолжение нашумевшего «Джокера» 2019 года с Хоакином Фениксом в главной роли могут начать снимать в 2023 году. Об этом сообщило издание Heroic Hollywood со ссылкой на свои источники в Warner Bros.
Как сообщается, Warner Bros. уже получила черновой вариант сценария, но детали сюжета пока хранятся в тайне. Кто сыграет в сиквеле «Джокера», кроме Хоакина Феникса, также не сообщается. По слухам, главную женскую роль исполнит Леди Гага. На пост режиссёра должен вернуться Тодд Филлипс.
Критики и зрители высоко оценили «Джокера» с Хоакином Фениксом. Фильм собрал в мировом прокате более $ 1 млрд, а также получил премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за лучшую мужскую роль и саундтрек.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 30 января 2022
-
13:06
-
12:39
-
03:19
- 29 января 2022
-
19:15
-
18:40
-
17:34
-
16:46
-
16:09
-
15:03
-
14:13
-
13:21
-
12:36
- 28 января 2022
-
22:11
-
21:36
-
20:49
-
19:54
-
19:36
-
19:33
-
18:34
-
18:22
-
17:38
-
16:56
-
16:40
-
15:59
-
15:53
-
15:33
-
14:52
-
14:42
-
13:57
-
13:47
-
13:23
-
13:16
-
13:05
-
12:43
-
12:18