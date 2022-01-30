Съёмки «‎Джокера 2»‎ с Хоакином Фениксом могут начаться в 2023 году

Продолжение нашумевшего «‎Джокера»‎ 2019 года с Хоакином Фениксом в главной роли могут начать снимать в 2023 году. Об этом сообщило издание Heroic Hollywood со ссылкой на свои источники в Warner Bros.

Как сообщается, Warner Bros. уже получила черновой вариант сценария, но детали сюжета пока хранятся в тайне. Кто сыграет в сиквеле «‎Джокера»‎, кроме Хоакина Феникса, также не сообщается. По слухам, главную женскую роль исполнит Леди Гага. На пост режиссёра должен вернуться Тодд Филлипс.

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Критики и зрители высоко оценили «‎Джокера»‎ с Хоакином Фениксом. Фильм собрал в мировом прокате более $ 1 млрд, а также получил премии «‎Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за лучшую мужскую роль и саундтрек.

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