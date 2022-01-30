Microsoft и магазины опровергли повышение цен на консоли и геймпады Xbox

Сегодня мы заметили повышение цен на некоторые товары Microsoft до двух раз в розничных магазинах вроде «М.Видео», «Эльдорадо» и «Ситилинк». Подорожали консоль Xbox Series S до 38 000 рублей и геймпады Xbox до 10 000 рублей. Представители компаний сообщили нам, что произошла ошибка и цены останутся прежними.

Microsoft

Рекомендованная розничная цена на консоли и аксессуары Xbox нового поколения составляет 30 790 рублей за Xbox Series S, 49 990 рублей за Xbox Series X и 5 399 рублей за беспроводной стандартный геймпад Xbox. Для более подробной информации обратитесь к локальным ритейл-партнёрам.

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В «М.Видео-Эльдорадо» повышение цен назвали ошибкой. Их изменят к началу продаж новой партии Xbox Series S.

Изменение цен на сайте произошло ошибочно. Новая партия консолей Xbox Series S поступит в ближайшее время по меньшей цене, стоимость геймпадов будет скорректирована в ближайшее время.

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