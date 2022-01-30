Глава Valve Гейб Ньюэлл любит S.T.A.L.K.E.R. и с нетерпением ждёт вторую часть

Гейб Ньюэлл достаточно часто отвечает на письма фанатов по электронной почте, которые можно ему отправить с помощью специальной формы. Пользователь Reddit под ником SalivanBufrat сообщил, что глава Valve отреагировал на его сообщение о предстоящей S.T.A.L.K.E.R. 2.

SalivanBufrat спросил у Ньюэлла о S.T.A.L.K.E.R. и перспективах второй части. Глава Valve ответил, что давно неравнодушен к серии шутеров студии GSC Game World.

Я играл в S.T.A.L.K.E.R. и дополнения для неё несколько раз и с нетерпением жду новую игру.

Фото: SalivanBufrat

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2. должен был состояться в апреле 2022 года, но разработчики отложили релиз до 8 декабря. После переноса канал XGTV сообщил, что у создателей есть сложности из-за перехода с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5, а шутер могут отложить ещё раз — уже до 2023 года. GSC Game World отвергла слухи и назвала их кликбейтом.

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