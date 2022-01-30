В дополнении «Сердце России» для Euro Truck Simulator 2 появятся стелы городов и округов

Разработчики дополнения «Сердце России» для Euro Truck Simulator 2 всё ещё не объявили дату релиза, но продолжают делиться прогрессом. На этот раз авторы показали въездные стелы российских городов и округов.
Стелы нужны для указания въезда в города или округа России, чтобы дальнобойщикам Euro Truck Simulator 2 было проще ориентироваться. Сооружения чаще всего выполнены из бетона и украшены знаками и названиями населённых пунктов.
Разработчики воссоздают несколько уровней административного деления. В «Сердце России» появятся указатели не только регионов и городов, но и мелких районов.
Скорее всего, создатели Euro Truck Simulator 2 объявят дату релиза дополнения «Сердце России», когда будут готовы. До 3 февраля в рамках распродажи «Лунный Новый год» в Steam игру можно купить за 149 рублей (-75%). Ранее авторы показали российские реки, дороги и церкви.
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