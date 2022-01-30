Nintendo заблокировала 1300 видео на YouTube с музыкой The Legend of Zelda и Super Mario

Пользователь YouTube под ником GilvaSunner с почти 500 000 подписчиками рассказал, что Nintendo заблокировала более 1300 его видео. Причиной стало использование музыки из игр The Legend of Zelda, Super Mario и других.

GilvaSunner ещё в 2019 году сообщил, что Nintendo начала жаловаться на его ролики с музыкой из игр вроде The Legend of Zelda и Super Mario. При этом блогер не монетизирует свой контент и не получает с него прибыль. Вчера ютубер рассказал, что японская компания заблокировала более 1300 его роликов.

Босле блокировки на канале GilvaSunner остались саундтреки некоторых игр Nintendo вроде Super Mario Sunshine. Блогер отметил, что он не удивлён происходящим, но отсутствие альтернативы его разочаровывает.

Nintendo активно пресекает использование её контента на YouTube и других площадках. Раньше у компании работала программа Nintendo Creators, но в 2018 году её закрыли. Сейчас авторам доступны рекомендации по использованию контента.

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