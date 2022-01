В сериале по Cuphead будет минимум 3 сезона и 36 серий

Команда продюсеров сериала The Cuphead Show! по мотивам хардкорного платформера дала интервью изданию Animation Magazine. Создатели шоу рассказали, что уже запланировано 3 сезона и 36 серий.

Исполнительный продюсер Дэвид Вассон сообщил, что серии будут длиться в среднем 10-11 минут. Изначально команда ориентировалась на формат старых театральных короткометражек продолжительностью около 7 минут, но не смогла уложиться в такой хронометраж. Некоторые истории The Cuphead Show! вовсе разбили на 2-3 эпизода.

Первый сезон The Cuphead Show! из 12 серий выйдет в сервисе Netflix 18 февраля. Сериал представит знакомых по игре героев и локации, а также узнаваемый визуальный стиль студии MDHR.

Игра Cuphead вышла в 2017 году и доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. 30 июня ожидается релиз дополнения The Delicious Last Course.

