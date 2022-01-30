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Весной для Warframe выпустят крупное дополнение Angels of the Zariman

Весной для Warframe выпустят крупное дополнение Angels of the Zariman
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Создатели Warframe провели трансляцию, на которой представили дополнение Angels of the Zariman. Оно станет продолжением «Новой войны»‎ и выйдет в начале весны.

По словам разработчиков, Angels of the Zariman будет включать два новых режима, квест, варфрейм и несколько исправлений. Одним из них станет переработка Эксимусов, которые станут сильнее, но и награда за их убийство будет больше. Подробности авторы расскажут на февральской презентации.

9 февраля для Warframe выйдет обновление Echoes of War, в котором игроки смогут заново пройти дополнение «Новая война» и добавить 3 песни в Сомакорд личной комнаты. Также изменится генерация оружия в системах Личей и Сестёр Парвоса.

Warframe вышла в 2013 году и доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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