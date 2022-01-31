Разработчики хоррора Abandoned сообщили о взломе своего YouTube-канала

Авторы таинственного хоррора Abandoned объявили, что YouTube-канал студии BLUE BOX Game Studios был взломан. В данный момент злоумышленники рассылают электронные письма фанатам с предложением сделать предзаказ — разработчики призывают не переводить хакерам денег и ничего у них не покупать.
YouTube-канал The BLUE BOX был взломан. Мы получили сообщения от подписчиков, к которым пришли письма с предложением «купить или предзаказать» нашу игру. Не открывайте их и не переводите средства — это не мы.
Нидерландская студия The BLUE BOX в первую очередь известна своим таинственным хоррором Abandoned. Разработчиков связывают с Хидео Кодзимой — по мнению пользователей, проект не что иное, как замаскированный анонс новой Silent Hill. Сами разработчики не раз опровергали связь с культовой серией, но параллельно этому и намекали на это.
Прошлой осенью авторы пообещали выпустить пролог своей игры в первом квартале 2022 года — это будет полноценная игра, а не демо или трейлер. Возможно, именно тогда мы наконец-то узнаем, что из себя представляет Abandoned.
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