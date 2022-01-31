У Elden Ring будет античит из Fortnite и Apex Legends

Внимательные пользователи полностью прочитали лицензионное соглашение Elden Ring. В одном из последних пунктов игроки обнаружили упоминание античита EasyAntiCheat. Он используется во множестве мультиплеерных игр, включая Fortnite, Apex Legends и Rust.
Пункт об античите
В прошлых играх FromSoftware — Dark Souls 3 и Sekiro: Shadows Die Twice — не было античита. Судя по всему, разработчики решили положить конец вольностям злоумышленников. В серии Dark Souls читеры могли не только легко уничтожать честных игроков в PvP, но и стирать их сохранения. Теперь подобная ситуация станет гораздо менее вероятной.
Пользователи отметили, что решение с античитом вряд ли связано с недавним эксплойтом, позволяющим красть данные пользователей во время подключение к миру другого игрока. В данный момент разработчики всё ещё продолжают заниматься его устранением — онлайн у всей серии Dark Souls отключён уже больше недели.
Elden Ring поступит в продажу 25 февраля на ПК и консолях. Ранее геймдиректор игры объяснил свою любовь к ядовитым болотам, которые появятся и в новом проекте студии.
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