Коллекция Uncharted дебютировала с пятой строчки розничного чарта Британии

Новая игра про Покемонов Pokemon Legends: Arceus, вышедшая на Nintendo Switch, уверенно лидирует на этой неделе британского розничного чарта. По данным аналитиков, это один из крупнейших запусков в истории франшизы — даже не учитывая цифровые продажи.

Uncharted: The Legacy of Thieves Collection дебютировала с пятой строчки — Нейтану Дрейку не удалось сместить Animal Crossing: New Horizons, FIFA 22 и Mario Kart 8 Deluxe. Кооперативный шутер Rainbow Six Extraction же пропал с радаров, сместившись с четвёртого места сразу на 17-ое.

Остальные участники топа практически не поменялись. Да, GTA 5 и Minecraft для Switch продолжают отлично продаваться.

Британский чарт продаж с 23 по 29 января (позиция на предыдущей неделе)

Pokémon Legends: Arceus (новинка) Mario Kart 8 Deluxe (1) FIFA 22 (2) Animal Crossing: New Horizons (3) Uncharted: The Legacy of Thieves Collection (новинка) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (9) Minecraft для Switch (6) Call of Duty: Vanguard (5) Grand Theft Auto V (8) Just Dance 2022 (7)

