В МВД раскритиковали отечественные процессоры «Эльбрус»

Руководство МВД по итогам 2021 года осталось недовольно работой серверов на российских процессорах «Эльбрус» из-за сложностей при их запуске и эксплуатации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

По словам заместителя министра внутренних дел Виталия Шулики, серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации. Это «не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».

Гендиректор АО МЦСТ — поставщика серверов для МВД — Сергей Овчинников сообщил, что проблемы совместимости решаемы. Он отметил, что в новой модели процессора многие недоработки уже исправлены. А в первом квартале 2022 года начнутся поставки ещё более мощного и стабильного «Эльбруса 16С».

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!