Слух: вскоре Blizzard анонсирует ещё одну новую игру

25 января Blizzard анонсировала экшен со ставкой на выживание, действие которого развернётся в новой вселенной. Глава компании Майк Ибарра прокомментировал заявление, отметив, что уже успел поиграть в грядущий проект далеко не один час и остался под большим впечатлением от него и общего энтузиазма команды.

В недавнем выпуске подкаста Xbox Two инсайдер Джез Корден рассказал, что был очень удивлён анонсом. В первую очередь потому, что студия разрабатывает ещё один проект — именно его анонса и ждал журналист. Никаких подробностей Корден не сообщил, однако отметил, что первые детали должны появиться совсем скоро.

Пользователи тут же начали прикидывать, что это может быть за проект. 21 января звезда «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю попросил «спасти Starcraft». На его сообщение улыбающимся смайликом ответил глава Blizzard — игроки считают, что это может быть намёк на скорый анонс новой игры в серии.

Так это или нет — узнаем совсем скоро. Тем более, Blizzard недавно пообещала новости по многим своим франшизам в ближайшие недели.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!