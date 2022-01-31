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Обзоры Horizon Forbidden West выпустят 14 февраля

Обзоры Horizon Forbidden West выпустят 14 февраля
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Редактор издания VGC Джордан Миддлер рассказал, что пресса уже получила Horizon Forbidden West. Это произошло за три недели до релиза проекта. Эмбарго на обзоры экшена спадут в 11:00 мск 14 февраля.

Пресс-копии раздали и российским СМИ, однако мы в «Чемпионате» до сих пор не получили свою копию — и пока неизвестно, когда получим. Поэтому не можем гарантировать, что успеем выпустить материал к моменту глобального эмбарго.

Сюжет Forbidden West продолжит события Zero Dawn. Этой предстоит встретиться с новыми друзьями, врагами и опасностями. Вторая часть будет масштабнее первой. Авторы приготовили для игроков новые машины, гаджеты и умения.

27 января Guerrilla Games объявила, что проект ушёл на золото. Тогда же авторы представили первый геймплей с PS4 Pro. Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля на PlayStation 4 и PlayStation 5. В будущем возможен выход и на ПК.

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