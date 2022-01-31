Обзоры Horizon Forbidden West выпустят 14 февраля

Редактор издания VGC Джордан Миддлер рассказал, что пресса уже получила Horizon Forbidden West. Это произошло за три недели до релиза проекта. Эмбарго на обзоры экшена спадут в 11:00 мск 14 февраля.
Пресс-копии раздали и российским СМИ, однако мы в «Чемпионате» до сих пор не получили свою копию — и пока неизвестно, когда получим. Поэтому не можем гарантировать, что успеем выпустить материал к моменту глобального эмбарго.
Сюжет Forbidden West продолжит события Zero Dawn. Этой предстоит встретиться с новыми друзьями, врагами и опасностями. Вторая часть будет масштабнее первой. Авторы приготовили для игроков новые машины, гаджеты и умения.
27 января Guerrilla Games объявила, что проект ушёл на золото. Тогда же авторы представили первый геймплей с PS4 Pro. Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля на PlayStation 4 и PlayStation 5. В будущем возможен выход и на ПК.
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