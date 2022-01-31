Игра по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy может выйти уже в сентябре

По данным инсайдера AccountNGT, новую игра по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy выпустят в сентябре 2022 года. А уже в феврале или в марте должна состояться большая презентация игры, о которой ранее упоминал Том Хендерсон. Она должна пройти в рамках шоу State of Play от Sony.
Инсайдер рассказал, что трейлер игры будет посвящён навыкам и заклинаниям героев. А вместе с роликом откроются и предзаказы на проект. AccountNGT отметил, что планы Warner Bros. ещё могут измениться, так что не стоит доверять этой информации на 100%.
Ранее ходили слухи, что Hogwarts Legacy всё-таки не доберётся до геймеров в 2022 году. Однако эту информацию опроверг генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар. Судя по всему, побродить по Хогвартсу, поизучать магию и заняться зельеварением игроки смогут уже достаточно скоро. Hogwarts Legacy заявлена на ПК и консолях.
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