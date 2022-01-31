В будущем хотят сделать версию WhatsApp для iPad

Руководитель WhatsApp Уилл Кэткарт дал небольшое интервью изданию The Verge. В нём он рассказал, что в теории приложение может выйти на iPad, но его ещё нужно протестировать.

Сам Кэткарт был бы рад выпуску WhatsApp на iPad. Приложение доступно на iPhone, однако на iPad его пока нет. Похожая ситуация в своё время была с Instagram.

Мы проделали большую работу над технологией поддержки нескольких устройств. Если у меня включено несколько устройств, я могу выключить телефон и по-прежнему получать сообщения на ПК. Базовая технология работы на планшетах Apple уже существует, но её ещё нужно протестировать.

Возможность перенести WhatsApp на iPad создатели приложения хотели сделать ещё в 2021 году, но тогда мешали различные ограничения. Теперь их нет, так что выхода WhatsApp на iPad можно ожидать уже скоро.

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