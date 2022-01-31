Россия готова выделять деньги на создание патриотических игр
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31 января издание Znak сообщило, что государство России планирует выделять гранты разработчикам патриотических игр. Конкурс организует Институт развития интернета.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн поддержал индустрию отечественных игр. Он уверен, что в будущем игры от российских разработчиков затмят Mortal Kombat и другие бренды.
Политический потенциал видеоигр нельзя игнорировать. Куда более дальновидным шагом будет продвижение через них настоящих ценностей — это патриотизм, интерес к истории страны, умение мыслить независимо и правильно оценивать политическую ситуацию.
Организация планирует начать конкурс в начале февраля, точная дата станет известна позже. Принять участие смогут, например, создатели игр про Великую Отечественную войну и похожих проектов.
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