Россия готова выделять деньги на создание патриотических игр

31 января издание Znak сообщило, что государство России планирует выделять гранты разработчикам патриотических игр. Конкурс организует Институт развития интернета.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн поддержал индустрию отечественных игр. Он уверен, что в будущем игры от российских разработчиков затмят Mortal Kombat и другие бренды.

Политический потенциал видеоигр нельзя игнорировать. Куда более дальновидным шагом будет продвижение через них настоящих ценностей — это патриотизм, интерес к истории страны, умение мыслить независимо и правильно оценивать политическую ситуацию.

Организация планирует начать конкурс в начале февраля, точная дата станет известна позже. Принять участие смогут, например, создатели игр про Великую Отечественную войну и похожих проектов.

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