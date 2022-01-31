Культовая American McGee’s Alice возвращается. Правда, в виде сериала

Студия Radar Pictures приобрела права на телевизионную экранизацию культовой игры American McGee’s Alice. Более того, за сценарий неожиданно отвечает Дэвид Хейтер — голос Солида Снейка в Metal Gear Solid и сценарист фильмов вроде «Людей Икс» и «Хранителей»

Суть American McGee’s Alice заключается в куда более мрачном подходе к сказке: тут героиня попадает в психиатрическую больницу после того как узнаёт о смерти своих родителей. Однако в один момент ей удаётся сбежать из больницы и вернуться в Страну чудес.

Как Алиса возвращается из Зазеркалья и узнаёт, что её дом сгорел, а родители погибли в пожаре. Саму девочку, утратившую из-за этого рассудок, помещают в психбольницу, где к ней вновь приходит Белый Кролик и зовёт обратно в Страну чудес.