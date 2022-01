Продолжение ремейка Final Fantasy 7 хотят показать в этом году

2022 год значит для серии Final Fantasy многое. Франшизе исполнится 35 лет, а седьмой части — целых 25 лет. В честь этого к сообществу обратились продюсер Ёсинори Китасэ и дизайнер Тецуя Номура.

Авторы продолжат поддерживать королевскую битву Final Fantasy 7: The First Soldier, а также бросят силы на разработку Final Fantasy 7: Ever Crisis.

В своём обращении авторы вспомнили и про вторую часть ремейка Final Fantasy 7. По их словам, показ игры ожидается в 2022 году, если всё пойдёт по плану.

Мы усердно работаем над Final Fantasy VII: Ever Crisis. Что касается второй части долгожданного ремейка Final Fantasy VII. Если мы сможем поделиться новостями, то сделаем это в этом году. Мы начали отмечать 25-ю годовщину Final Fantasy VII, поэтому мы хотим отпраздновать это событие и порадовать фанатов.

Авторы также поблагодарили игроков за поддержку и любовь к их играм. По словам создателей, во вселенной Final Fantasy 7 несколько проектов уже в разработке.

