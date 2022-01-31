Продолжение ремейка Final Fantasy 7 хотят показать в этом году

2022 год значит для серии Final Fantasy многое. Франшизе исполнится 35 лет, а седьмой части — целых 25 лет. В честь этого к сообществу обратились продюсер Ёсинори Китасэ и дизайнер Тецуя Номура.
Авторы продолжат поддерживать королевскую битву Final Fantasy 7: The First Soldier, а также бросят силы на разработку Final Fantasy 7: Ever Crisis.
В своём обращении авторы вспомнили и про вторую часть ремейка Final Fantasy 7. По их словам, показ игры ожидается в 2022 году, если всё пойдёт по плану.
Мы усердно работаем над Final Fantasy VII: Ever Crisis. Что касается второй части долгожданного ремейка Final Fantasy VII. Если мы сможем поделиться новостями, то сделаем это в этом году. Мы начали отмечать 25-ю годовщину Final Fantasy VII, поэтому мы хотим отпраздновать это событие и порадовать фанатов.
Авторы также поблагодарили игроков за поддержку и любовь к их играм. По словам создателей, во вселенной Final Fantasy 7 несколько проектов уже в разработке.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 31 января 2022
-
17:47
-
17:36
-
17:08
-
16:28
-
15:51
-
15:18
-
15:14
-
14:45
-
14:04
-
13:32
-
13:25
-
13:13
-
12:35
-
11:53
-
11:18
-
10:51
-
10:23
-
09:51
-
09:19
-
08:51
-
08:23
-
02:09
- 30 января 2022
-
19:14
-
18:19
-
17:44
-
16:13
-
15:19
-
14:26
-
13:42
-
13:06
-
12:39
-
03:19
- 29 января 2022
-
19:15
-
18:40
-
17:34