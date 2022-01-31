Кровь и зрелища в новом трейлере продолжения «Техасской резни бензопилой»

Netflix представил трейлер «Техасской резни бензопилой». Сюжет ленты продолжит события оригинального фильма 1974 года. Премьера картины состоится уже 18 февраля.
В ролике можно увидеть группу молодых людей, которая столкнётся с Кожаным лицом. Судя по всему, создатели фильма приготовили кровавый и зрелищный фильм.
Трейлер на русском
Сюжет расскажет о том, как Кожаное лицо возвращается спустя 50 лет после событий оригинала. Примечательно, что в ленте появится героиня по имени Салли Хардести. В первом фильме она сталкивалась с маньяком, но смогла выжить.
Постановщиком фильма выступил Дэвид Блу Гарсиа. Главные роли исполнили Олуэн Фуэере, Сара Яркин, Элси Фишер, Элис Криге и другие.
Трейлер на английском
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