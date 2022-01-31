В Варшаве сделали необычную рекламу Dying Light 2

До выхода Dying Light 2 осталось несколько дней. В рамках рекламной кампании в Варшаве сделали необычный промоматериал. На стене одного из домов можно увидеть граффити.

На нём изображён протагонист Эйден, а сверху красуется название игры. Особенность граффити в том, что ночью рядом с героем появляется заражённый. Это аналогия на саму Dying Light 2, когда в ночное время на улицы выходят мертвецы и становятся опасными.

Сюжет проекта расскажет, как остатки человечества выживают в городе Вилледор. Протагонисту Эйдену предстоит столкнуться с опасностями и выяснить тайны прошлого.

Релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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