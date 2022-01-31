Утечка: патч 2.5 для Genshin Impact покажут 4 февраля

Судя по всему, авторы Genshin Impact из студии miHoYo готовятся представить обновление 2.5. В китайском сервисе DouYu нашли обратный отсчёт до стрима, который пройдёт 4 февраля.

Предполагается, что именно на этой трансляции разработчики расскажут про обновление 2.5. Если верить сервису, то эфир продлится около полутора часов. Всё время авторы посвятят рассказу про нововведения в обновлении.

Релиз патча 2.5 ожидается в середине февраля. Вместе с ним в игре появятся новые баннеры и персонажи. Также игроков ждут изменения карты, новые боссы и свежие скины. Обо всём этом авторы должны рассказать на прямой трансляции.

Genshin Impact доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Android и iOS.

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