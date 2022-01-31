Sony анонсировала MLB The Show 22. И для Xbox, Game Pass, Nintendo

Sony анонсировала новую часть бейсбольного симулятора MLB The Show, которая в этом году появится ещё на одной новой платформе — вдобавок к PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One она появится на Nintendo Switch. Владельцам Xbox вновь повезло, ведь новинка PlayStation сразу же попадёт в подписку Game Pass.
На обложке MLB The Show 22 оказался спортсмен Сёхей Отани. Разработчики называют его настоящим талантом.
Такой рождается только раз в поколение.
Релиз игры состоится уже 4 апреля.
Серия MLB The Show долгое время была эксклюзивом PlayStation, поскольку за её создание отвечает внутренняя студия Sony в Сан-Диего. Однако недавно компании пришлось пересмотреть контракт с правообладателями, из-за чего теперь серия стала выходить на конкурирующих консолях — а на Xbox ещё и появляется в подписке Game Pass.
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