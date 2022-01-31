Sony покупает создателей Halo и Destiny — студию Bungie

Sony неожиданно объявила о покупке студии Bungie — это создатели Halo и Destiny. Сумма сделки составляет $ 3,6 млрд.
Главное о сделке
- Bungie станет независимой частью игрового подразделения Sony.
- Студия сможет выпускать игры на всех платформах, даже имея возможность издавать игры самостоятельно.
- Разработчики продолжит работать над Destiny 2 и её расширениями, а также над новой франшизой.
В собственном блоге Bungie отмечает, что Sony оказалась настоящим партнёром — у компаний много общего, а PlayStation ещё и готова оставить полную творческую независимость создателей Destiny. Впереди не только дальнейшее развитие Destiny 2, но и запуск совершенно новой игры. И тут опыт Sony как никогда поможет Bungie.
Журналист Джефф Грабб отмечает, что недавно Microsoft вела переговоры с Bungie о возможном поглощении. При этом многие аналитики и журналисты сходятся во мнении, что покупка студии за $ 3,6 млрд — это немало. Особенно учитывая, что полтора года назад Bethesda со всеми командами купили всего за $ 7 млрд.
Вот что говорит Грабб на тему очередной крупной сделки в индустрии:
Это война покупок, но ещё это война против инфляции. Деньги, которые компании тратят сейчас, за год обесценились на 7%. И чем дальше, тем меньше они будут стоить.
- 31 января 2022
-
21:02
-
20:23
-
20:13
-
20:00
-
19:56
-
19:38
-
19:08
-
18:52
-
18:29
-
17:47
-
17:36
-
17:08
-
16:28
-
15:51
-
15:18
-
15:14
-
14:45
-
14:04
-
13:32
-
13:25
-
13:13
-
12:35
-
11:53
-
11:18
-
10:51
-
10:23
-
09:51
-
09:19
-
08:51
-
08:23
-
02:09
- 30 января 2022
-
19:14
-
18:19
-
17:44
-
16:13