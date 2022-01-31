Sony покупает создателей Halo и Destiny — студию Bungie

Sony неожиданно объявила о покупке студии Bungie — это создатели Halo и Destiny. Сумма сделки составляет $ 3,6 млрд.

Главное о сделке

Bungie станет независимой частью игрового подразделения Sony.

Студия сможет выпускать игры на всех платформах, даже имея возможность издавать игры самостоятельно.

Разработчики продолжит работать над Destiny 2 и её расширениями, а также над новой франшизой.

В собственном блоге Bungie отмечает, что Sony оказалась настоящим партнёром — у компаний много общего, а PlayStation ещё и готова оставить полную творческую независимость создателей Destiny. Впереди не только дальнейшее развитие Destiny 2, но и запуск совершенно новой игры. И тут опыт Sony как никогда поможет Bungie.

Забавный факт: Destiny 2 — любимая игра главы Xbox Фила Спенсера.

Журналист Джефф Грабб отмечает, что недавно Microsoft вела переговоры с Bungie о возможном поглощении. При этом многие аналитики и журналисты сходятся во мнении, что покупка студии за $ 3,6 млрд — это немало. Особенно учитывая, что полтора года назад Bethesda со всеми командами купили всего за $ 7 млрд.

Вот что говорит Грабб на тему очередной крупной сделки в индустрии:

Это война покупок, но ещё это война против инфляции. Деньги, которые компании тратят сейчас, за год обесценились на 7%. И чем дальше, тем меньше они будут стоить.