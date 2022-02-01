Сверхъестественный приключенческий боевик: у сиквела «Доктора Стрэнджа» появился синопсис

В конце января Marvel уточнила некоторые сюжетные детали и объявила синопсис картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Согласно нему, главный герой встретит как новых, так и давних союзников, посетит опасные альтернативные реальности и сразится с таинственным врагом.

Синопсис «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия»

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» рассказывает о мультивселенной и раздвигает её границы дальше, чем когда-либо прежде. Доктор Стрэндж отправится в неизвестность, где с помощью как старых, так и новых союзников окажется в умопомрачительных и опасных альтернативных реальностях, чтобы противостоять таинственному новому противнику.

Возможно, под «таинственным новым противником» подразумевается тёмная версия Доктора Стрэнджа. Именно её можно было увидеть в первом трейлере проекта.

Ранее в сети появлялась информация, что вторая часть приключений «Доктора Стрэнджа» станет самым мрачным фильмом Marvel — в ней якобы появятся даже элементы хоррора. Затем инсайдеры сообщили, что руководители студии решили смягчить тон картины, потому что она получилась «слишком мрачной», и отправили ленту на пересъёмки. После них у фильма поменялся жанр — теперь это приключенческий боевик с элементами сверхъестественного.

Узнать, насколько мрачным получилось кино, можно будет 5 мая 2022 года во всех кинотеатрах страны.

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