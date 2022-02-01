Более 100 актёров, мат и никаких блогеров: детали русской локализации Dying Light 2

31 января компания «Бука» рассказала о том, как именно она работала над русской локализацией для Dying Light 2. По словам издания, в игре будет полноценная русская озвучка с привлечением профессиональных актёров.

Авторы сразу же отметили, что озвучкой занимаются только профессионалы — никаких блогеров в игре не будет. В Dying Light 2 можно будет услышать более 100 российских актёров дубляжа.

«Бука» полностью перевела и озвучила песни: включая лирику и рэп. При этом локализовывать различные вздохи персонажей не стала — по словам издательства, голоса оригинала и дубляжа очень похожи друг на друга даже по телосложению, поэтому игроки не услышат разницы в издаваемых ими звуках.

В русской озвучке будет мат. Авторы отмечают, что он используется «как приправа» — только в самых эмоциональных и ожесточённых сценах.

Главного героя Эйдена Колдуэлла озвучил актёр дубляжа Андрей Мишутин. Что интересно, он полностью проходил Dying Light 1, поэтому быстро понял что к чему, а «работать с ним было очень легко».

Релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля на ПК и консолях. Ранее в Варшаве появилась необычная реклама проекта, в которой ночью рядом с героем появляется заражённый.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!