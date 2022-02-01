The New York Times приобрела права на популярную головоломку Wordle

The New York Times стала владельцем прав на игру-головоломку Wordle. Сумма сделки не разглашается, однако она точно превышает $ 1 млн. Издание отмечает, что в игровой процесс не будет внесено никаких изменений, а сам проект останется бесплатным.
Создатель игры Джон Уордли останется во главе разработки и продолжить пополнять библиотеку слов. Он отмечает, что взгляды The New York Times совпадают с его собственными по многим вопросам, поэтому он очень рад, что такое крупное издательство обратило внимание на проект и поможет ему в дальнейшем развивать продукт.
Бесплатная игра-кроссворд Wordle стала крайне популярной в конце 2021 года. В ней необходимо угадать слово за 6 попыток. При этом правила очень просты: необходимо подбирать буквы в зависимости от цвета, в который они окрашиваются. Зелёный — именно здесь находится данная буква. Жёлтый — буква присутствует в слове, но на другом месте. Серый — буквы нет в слове.
По данным аналитиков, всего за 3 месяца в 2021 году в игру сыграли более 500 млн раз. Пока неясно, будут ли добавлены новые режимы и правила, однако издательство обещает проекту большое будущее.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 1 февраля 2022
-
10:48
-
10:24
-
09:49
-
09:22
-
08:52
-
08:24
- 31 января 2022
-
23:13
-
22:50
-
21:02
-
20:23
-
20:13
-
20:00
-
19:56
-
19:38
-
19:08
-
18:52
-
18:29
-
17:47
-
17:36
-
17:08
-
16:28
-
15:51
-
15:18
-
15:14
-
14:45
-
14:04
-
13:32
-
13:25
-
13:13
-
12:35
-
11:53
-
11:18
-
10:51
-
10:23
-
09:51