The New York Times приобрела права на популярную головоломку Wordle

The New York Times стала владельцем прав на игру-головоломку Wordle. Сумма сделки не разглашается, однако она точно превышает $ 1 млн. Издание отмечает, что в игровой процесс не будет внесено никаких изменений, а сам проект останется бесплатным.

Создатель игры Джон Уордли останется во главе разработки и продолжить пополнять библиотеку слов. Он отмечает, что взгляды The New York Times совпадают с его собственными по многим вопросам, поэтому он очень рад, что такое крупное издательство обратило внимание на проект и поможет ему в дальнейшем развивать продукт.

Бесплатная игра-кроссворд Wordle стала крайне популярной в конце 2021 года. В ней необходимо угадать слово за 6 попыток. При этом правила очень просты: необходимо подбирать буквы в зависимости от цвета, в который они окрашиваются. Зелёный — именно здесь находится данная буква. Жёлтый — буква присутствует в слове, но на другом месте. Серый — буквы нет в слове.

По данным аналитиков, всего за 3 месяца в 2021 году в игру сыграли более 500 млн раз. Пока неясно, будут ли добавлены новые режимы и правила, однако издательство обещает проекту большое будущее.

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