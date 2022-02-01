Авторы Dying Light 2 рассказали о «ночных ужасах» игры
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Techland продолжает делиться подробностями Dying Light 2. В этот раз ведущий геймдизайнер проекта Тымон Смектала рассказал о об ужасах ночного геймплея и объяснил логику поведения заражённых.
- В Dying Light игроки пропускали тёмное время суток, потому что опасались сложностей с перемещением и не видели никакой мотивации выполнять задания после заката. Смектала отметил, что команда решила «ночные проблемы» первой части. Теперь у пользователей появятся специальные ночные миссии и задания.
- Днём самые мощные виды заражённых находятся в своих гнёздах, выбираясь из них только ночью. Именно в их «пристанищах» игроки смогут находить самую ценную добычу — оружие, снаряжение и специальные бустеры для прокачки.
- Смектала отметил, что в ночное время жилища мертвецов хоть и станут проще, но всё равно будут очень опасными. При этом игроки смогут как уничтожать зомби, так и тихо прокрадываться мимо них — выбор есть всегда.
- Во время ночных путешествий по городу можно встретить плакальщиков. Завидев игрока, они тут же начинают громко кричать и призывать других монстров — тогда в дело вступает механика погонь. За главным героем начинают охотиться быстрые зомби, от которых не так-то просто убежать. Поэтому игрокам придётся использовать смекалку и часто передвигаться по крышам, чтобы случайно не встретиться с сильными монстрами.
Релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля на ПК и консолях. Ранее издательство «Бука» рассказало о том, как проходила запись русской озвучки для проекта.
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