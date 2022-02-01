Самыми популярными играми для стримов стали GTA Online, Minecraft и Rust

По данным издания Stream Hatchet, игры в открытом мире — GTA Online, Minecraft и Rust — лидировали по просмотрам в 2021 году. Суммарно на Twitch, YouTube и Facebook Gaming зрители наблюдали за ними около 4,3 млрд часов.
Второй категорией по популярности стали шутеры. Среди них Fortnite, Garena Free Fire, Valorant, PUBG Mobile и Call of Duty: Warzone. Всего за 2021 год они набрали более 1 млрд просмотренных часов.
Что касается самой популярной площадки, то лидерство уже который год удерживает Twitch. Доля стримингового сервиса от Amazon составляет 71%, далее идёт YouTube, а замыкает тройку Facebook Gaming. Как сообщают аналитики, показатели просмотров продолжают увеличиваться — за 2021 год зрители потратили на стримы на 21% времени больше, чем годом ранее.
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