Корейский сериал «Мы все мертвы» о зомби-апокалипсисе возглавил мировой чарт Netflix

По данным издания FlixPatrol, южнокорейский сериал «Мы все мертвы» стал лидером недельного чарта Netflix всего через день после выхода в сервисе. 31 января шоу возглавило чарты в 46 странах мира. В России проект находится на втором месте.

«Мы все мертвы» рассказывает историю про группу старшеклассников, которая оказывается запертой в школе сразу после укуса лабораторного хомяка. Теперь выжившим необходимо выбраться из здания живыми, не попавшись своим бывшим учителям и одноклассникам.

Все 12 серий вышли 28 января. На данный момент у шоу достаточно высокие рейтинги — 7,0 на «Кинопоиске» и 7,7 на IMDb. Зрители отмечают необычную концепцию и отличную игру корейских актёров.

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