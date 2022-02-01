«Бэтмен» Мэтта Ривза в России выйдет на день раньше

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», грядущий «Бэтмен» Мэтта Ривза выйдет в РФ раньше запланированного. Теперь премьера картины состоится 2 марта 2022 года во всех кинотеатрах страны.
Неясно, с чем именно связан перенос фильма. Однако теперь российские зрители станут одними из первых, кто сможет оценить картину с Робертом Паттинсоном. 2 марта премьера назначена также в кинотеатрах Бельгии, Швеции, Франции и Тайваня.
Ранее режиссёр картины Мэтт Ривз рассказал, почему в его фильме не будет очередной истории становления Тёмного рыцаря. По его словам, её и так все знают, поэтому он сосредоточился на новых деталях биографии супергероя.
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