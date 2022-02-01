Стриминг игр с PS3 и совместимость PS VR2. Инсайдер поделился деталями о планах Sony

Инсайдер NateTheHate выпустил новую версию своего подкаста о видеоиграх. В нём автор поделился подробными планами Sony на PS VR2 и рассказал о сервисе под кодовым названием Spartacus — это объединение подписок PS Plus и PS Now. Мы выбрали главное из ролика.

PS VR2, который Sony анонсировала совсем недавно, поступит в продажу этой осенью. Релизным тайтлом станет Horizon: Call of the Mountain. Что касается игр с PS VR, то их переиздания для второй версии шлемов придётся докупать.

Инсайдер подтвердил информацию о сервисе Spartacus — он действительно объединяет подписки PS Plus и PS Now. На старте будет около 100 игр с PS1, чуть позже подоспеют тайтлы с остальных PlayStation. При этом проекты для PS3 будут работать только через облачный стриминг.

По словам NateTheHate, проекты с прошлых поколений также придётся докупать за отдельные деньги. Со стоимостью Sony пока не определилась.

Spartacus будет доступна как на PS5, так и на PS4. Крупные хиты, такие как Horizon Forbidden West и God of War Ragnarok, не будут появляться в подписке в день выхода. Вместо этого компания сосредоточится на пополнении библиотеки старыми хитами и инди-новинками.

Ко всей озвученной информации стоит относиться с определённой долей скепсиса — лучше дождаться официальной информации от самой Sony. Вполне возможно, что первые подробности о новых устройствах и сервисах компании мы узнаем уже на мероприятии State of Play — оно начнётся 3 февраля в 1:00 мск.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!