Стриминг игр с PS3 и совместимость PS VR2. Инсайдер поделился деталями о планах Sony
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Инсайдер NateTheHate выпустил новую версию своего подкаста о видеоиграх. В нём автор поделился подробными планами Sony на PS VR2 и рассказал о сервисе под кодовым названием Spartacus — это объединение подписок PS Plus и PS Now. Мы выбрали главное из ролика.
- PS VR2, который Sony анонсировала совсем недавно, поступит в продажу этой осенью. Релизным тайтлом станет Horizon: Call of the Mountain. Что касается игр с PS VR, то их переиздания для второй версии шлемов придётся докупать.
- Инсайдер подтвердил информацию о сервисе Spartacus — он действительно объединяет подписки PS Plus и PS Now. На старте будет около 100 игр с PS1, чуть позже подоспеют тайтлы с остальных PlayStation. При этом проекты для PS3 будут работать только через облачный стриминг.
- По словам NateTheHate, проекты с прошлых поколений также придётся докупать за отдельные деньги. Со стоимостью Sony пока не определилась.
- Spartacus будет доступна как на PS5, так и на PS4. Крупные хиты, такие как Horizon Forbidden West и God of War Ragnarok, не будут появляться в подписке в день выхода. Вместо этого компания сосредоточится на пополнении библиотеки старыми хитами и инди-новинками.
Ко всей озвученной информации стоит относиться с определённой долей скепсиса — лучше дождаться официальной информации от самой Sony. Вполне возможно, что первые подробности о новых устройствах и сервисах компании мы узнаем уже на мероприятии State of Play — оно начнётся 3 февраля в 1:00 мск.
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