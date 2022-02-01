Мод превратил God of War в игру от первого лица

Известный моддер Speclizer, который любит экспериментировать с играми, добрался и до ПК-версии God of War. Энтузиаст показал, как бы выглядел экшен от первого лица.
Демонстрационный ролик стартует с прихода Бальдра в дом Кратоса. После этого начинается бой и небольшая сцена с Атреем. По данному видео можно понять, что игра предназначалась строго для третьего лица, хотя взглянуть на альтернативу тоже интересно. На отметке 2:26 можно увидеть забавный момент, когда Бальдр отлетает от удара словно мячик.
Speclizer отметил, что не собирается адаптировать всю игру под режим от первого лица. Он хотел показать лишь небольшой фрагмент и взглянуть на экшен под другим углом.
ПК-версию God of War назвали достойным портом с PS4. Если посмотреть в Steam, то у проекта 97% положительных отзывов. Игра доступна на PS4, PS5 и ПК.
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