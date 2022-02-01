Глава Xbox Фил Спенсер поздравил PlayStation с покупкой создателей Halo и Destiny

31 января Sony объявила о покупке студии Bungie — создателей Halo и Destiny. Сумма сделки составляет $ 3,6 млрд. Создатели продолжат работать над Destiny 2 и её расширениями, а также над новой франшизой. Со столь знаменательным событием компанию решил поздравить глава Xbox Фил Спенсер. Он отметил, что покупка свидетельствует о креативности команды.

Поздравляю талантливую студию Bungie, это отличное свидетельство вашей креативности. И поздравляю PlayStation с добавлением в вашу семью такой важной команды.

Ранее Джим Райан подтвердил, что проекты студии продолжат выходить на ПК и Xbox. Так что Фил Спенсер сможет и дальше играть в Destiny 2 на своей Series X. Тем более, что недавно он обзавёлся всей Activision Blizzard со множеством культовых фаншиз, включая Call of Duty, Warcraft и Diablo. Неясно, появятся ли будущие игры серии на консолях Sony.

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