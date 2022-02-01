Бесплатные игры PS Plus на февраль уже можно скачать
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Sony обновила ежемесячную раздачу игр подписчикам PS Plus. Забрать игры можно бесплатно с 1 по 28 февраля. Для скачивания доступны три проекта: UFC 4, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure и Planet Coaster.
- Planet Coaster (PS5) — симулятор, в котором нужно создавать парк аттракционов. Авторы учли множество деталей, поэтому игроки смогут по-настоящему самореализоваться и сделать парк своей мечты.
- UFC 4 (PS4) представляет собой симулятор боёв ММА. Игрокам необходимо выбрать бойца и сразиться с соперником на ринге. Серия UFC пользуется большой популярностью.
- Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PS4) — дополнение про Крошку Тину для Borderlands 2. В нём игрокам предстоит взять на себя роль охотника и найти королеву.
Мартовскую подборку PS Plus должны раскрыть 23 февраля. В сети ходит всё больше слухов и домыслов о новом PS Plus под рабочим названием Spartacus. В неё якобы войдут игры с PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 и PSP.
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