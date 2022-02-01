Сделку Microsoft и Activision Blizzard проверят те, кто остановил NVIDIA от покупки ARM

По данным Bloomberg, антимонопольным рассмотрением крупнейшей сделки в игровой индустрии между Microsoft и Activision Blizzard займётся Федеральная торговая комиссия вместо Министерства юстиций. Председателем выступит Лина Хан, известная своей жёсткой и агрессивной антимонопольной политикой — именно при ней ведомство подало в суд, чтобы заблокировать сделку между NVIDIA и ARM.
В теории это может означать, что Microsoft могут не дать приобрести компанию Бобби Котика. Однако аналитики отмечают, что в конечном итоге сделка всё же будет одобрена. Ведь даже после её окончания компания Сатьи Наделлы займёт третье место по выручке в игровой индустрии, уступая Tencent и Sony. В любом случае до полноценного разбирательства ещё долго — по плану Microsoft, слияние завершится не раньше лета 2023 года.
О сделке стоимостью $ 68,7 млрд между Microsoft и Activision Blizzard стало известно 18 января. По её итогам к Microsoft перейдут Call of Duty, Warcraft, Starcraft, Diablo и множество других франшиз компании Бобби Котика.
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