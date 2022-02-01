У Dying Light 2 будет защита Denuvo. Игроки призывают отменять предзаказы

На странице Dying Light 2 в Steam появилась пометка про антипиратскую защиту Denuvo. Авторы решили защитить зомби-экшен, но тем самым огорчили многих игроков.
Дело в том, что Denuvo часто ухудшает производительность проектов, из-за чего пользователи недолюбливают систему. В Steam есть обсуждение с призывом отменять предзаказы, чтобы разработчики обратили на это внимание. Нашли и те, кто встал на защиту Techland и попросил оценивать саму игру, а не что-то ещё.
Сюжет Dying Light 2 расскажет про город Вилледор и героя по имени Эйден. Ему предстоит помочь людям и узнать тайны своего прошлого. Авторы приготовили для игроков новые гаджеты, испытания и сильных заражённых.
Релиз Dying Light 2 состоится уже 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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