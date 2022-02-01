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Мемы и бобы: к релизу готовится Killer Bean

Мемы и бобы: к релизу готовится Killer Bean
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Вы уже могли видеть в TikTok и других социальных сетях мемные картинки или видео из игры Killer Bean. В последнее время проект вирусится, хотя он даже ещё не вышел.

Игрокам предстоит взять на себя роль Киллера Боба и дать отпор множеству противников. Авторы обещают процедурно-генерируемые локации и динамичный экшен. Разработчики приготовили полноценную ветку прокачку навыков для разных стилей игры.

Забавно, что фильм про мультфильм про Боба вышел ещё в 2009 году, а занимался им практически один человек.

Персонажи, которым вы доверяли раньше, могут обернуться против вас. Враги, которые пытались убить вас, могут в конечном итоге помочь вам. Простые миссии могут превратиться в смертельные ловушки.

Авторы планируют выпустить игру в 2022 году на ПК, но точной даты пока что нет. На странице в Steam проект можно добавить в список желаемого.

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