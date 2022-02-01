Мэйсона Гринвуда оставили в eFootball — пока он играет за «Манчестер Юнайтед»
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Футболиста Мэйсона Гринвуда на фоне громкого скандала уже удалили из состава «Манчестер Юнайтед» в FIFA 22, но всё ещё оставили в Ultimate Team. При этом Konami со своей eFootball пока не торопится делать поспешных движений. Там игрок всё ещё доступен в составе «МЮ».
Мы запросили у Konami комментарии о происходящем.
Сейчас спортсмен отстранён от тренировок с командой, но представители «МЮ» не торопятся увольнять его. Впереди расследование, по итогам которого и планируют дать какие-то комментарии о сложившейся ситуации. Полиция осведомлена о происходящем, но пока также лишь изучает факты дела.
Для самого Гринвуда это не первый скандал — ему уже прилетало за постоянные опоздания на тренировки, нарушение ограничений во время пандемии и тому подобное.
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