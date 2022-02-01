На iPhone теперь можно применить заклинания из «Гарри Поттера»

Владельцы iPhone теперь смогут почувствовать себя настоящими магами. С помощью голосового помощника Siri можно произнести несколько заклинаний из «Гарри Поттера». Они сработают!

Для начала нужно поприветствовать Siri и сказать одно из трёх заклинаний, известных по легендарной франшизе про Гарри Поттера.

Что можно сказать Siri?

Если сказать заклинание Lumos, то у вашего iPhone включится фонарик

Если сказать заклинание Nox, то фонарик отключится

Если сказать заклинание Accio и название нужного приложения, то оно откроется. Например, Accio Spotify

Эти заклинания — не единственные, которые можно сказать. C помощью приложения Shortcuts можно создать свои, а также задать им определённые функции. Например, заклинание Silencio переведёт телефон в беззвучный режим, а произнесённое Quietus уменьшит громкость.

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