На iPhone теперь можно применить заклинания из «Гарри Поттера»
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Владельцы iPhone теперь смогут почувствовать себя настоящими магами. С помощью голосового помощника Siri можно произнести несколько заклинаний из «Гарри Поттера». Они сработают!
Для начала нужно поприветствовать Siri и сказать одно из трёх заклинаний, известных по легендарной франшизе про Гарри Поттера.
Что можно сказать Siri?
- Если сказать заклинание Lumos, то у вашего iPhone включится фонарик
- Если сказать заклинание Nox, то фонарик отключится
- Если сказать заклинание Accio и название нужного приложения, то оно откроется. Например, Accio Spotify
Эти заклинания — не единственные, которые можно сказать. C помощью приложения Shortcuts можно создать свои, а также задать им определённые функции. Например, заклинание Silencio переведёт телефон в беззвучный режим, а произнесённое Quietus уменьшит громкость.
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