Инсайдер: крупный издатель хочет купить Capcom

31 января стало известно, что Sony купила студию Bungie, ответственную за создание Halo и Destiny. На фоне этого события инсайдер и журналист Джефф Грабб намекнул на покупку ещё одной компании.

По словам Грабба, на этом покупки в игровой индустрии не закончатся. Инсайдер произнёс фразу «It Takes Two To Tango», и, нет, это не связано с игрой It Takes Two и приобретением Hazelight. Пользователь под ником K1NG_2021 нашёл в Resident Evil 5 достижение с точно таким же названием. Вероятно, кто-то раздумывает о покупке Capcom.

Если у Sony, Microsoft или другой компании действительно есть планы на Capcom, то узнать об этом официально мы должны в ближайшее время. Стоит отметить, что информацией поделился Джефф Грабб, который в своих инсайдах сообщал и недостоверные данные.

