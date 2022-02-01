Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Инсайдер: крупный издатель хочет купить Capcom

Инсайдер: крупный издатель хочет купить Capcom
Комментарии

31 января стало известно, что Sony купила студию Bungie, ответственную за создание Halo и Destiny. На фоне этого события инсайдер и журналист Джефф Грабб намекнул на покупку ещё одной компании.

По словам Грабба, на этом покупки в игровой индустрии не закончатся. Инсайдер произнёс фразу «It Takes Two To Tango», и, нет, это не связано с игрой It Takes Two и приобретением Hazelight. Пользователь под ником K1NG_2021 нашёл в Resident Evil 5 достижение с точно таким же названием. Вероятно, кто-то раздумывает о покупке Capcom.

Если у Sony, Microsoft или другой компании действительно есть планы на Capcom, то узнать об этом официально мы должны в ближайшее время. Стоит отметить, что информацией поделился Джефф Грабб, который в своих инсайдах сообщал и недостоверные данные.

Зачем PlayStation купила Bungie? Для игр на Xbox и мультиплеера The Last of Us 2 Зачем PlayStation купила Bungie? Для игр на Xbox и мультиплеера The Last of Us 2

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022