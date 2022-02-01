Первый сезон Battlefield 2042 отложили до лета. Главное из новых обещаний EA и DICE

Разработчики Battlefield 2042 выпустили огромный пост с планами на исправление шутера в обозримом будущем. Его суть сводится к тому, что сейчас команда сосредоточится на исправлении фундаментальных проблем, а после уже приступит к выпуску обещанного контента.

Поэтому было принято решение отложить запуск первого сезона игры аж до начала лета. Официально он должен был стартовать «в начале года», однако неофициально — ещё в конце 2021-го. В итоге старт состоится спустя примерно 7-8 месяцев после релиза. Для сравнения, к тому моменту в Call of Duty: Vanguard должен начаться уже 4-й сезон.

Планы на ближайшие месяцы

Добавление полноценной таблицы результатов.

Внедрение голосового чата между PlayStation, Xbox и ПК.

Появление полноценного профиля игрока со статистикой.

Улучшения отметок, взаимодействия отрядов, вознаграждений и стрельбы.

Добавление новых возможностей и режимов в Battlefield Portal.

Вдобавок разработчики хотят максимально прозрачно показывать процесс развития шутера, для чего внедряют множество важных инструментов по работе с сообществом. Команда будет прислушиваться ко мнению аудитории.

Подарки для покупателей премиальных изданий

Поскольку разработчики отложили старт первого сезона, покупателям золотого и ультимативного изданий с выходом свежего патча подарят специальный набор косметической экипировки — туда вошли: уникальный скин для Маккея, скины на револьвер и пистолет-пулемёт, окраска для техники, новый нож и другие приятные добавки.

Два месяца назад EA представила новое будущее бренда Battlefield, объявив о разработке нескольких новых игр, обещании исправить Battlefield 2042 и объявлении нового руководителя франшизы — им стал отец Medal of Honor, Call of Duty, Titanfall и Apex Legends Винс Зампелла.