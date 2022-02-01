860 000 игроков и 1 млн предзаказов: насколько сейчас популярна Destiny 2

После вчерашнего объявления о том, что Sony покупает Bungie за $ 3,6 млрд, многим стало интересно, насколько Destiny 2 до сих пор популярна среди игроков. Как оказалось, с удержанием аудитории у проекта всё отлично.
Как заметил журналист The Verge Том Уоррен, вчера в шутер заходили 860 000 человек:
- 355 000 на PlayStation;
- 275 000 на Xbox;
- 224 000 на ПК через Steam;
- 5390 на Google Stadia.
Важно понимать, что сейчас остались совсем энтузиасты. Обычно в конце сезона наименьшее число игроков. Это легко отследить по онлайну в Steam — в августе и декабре 2021-го пиковый онлайн был в три-четыре раза выше, чем сейчас.
Вскоре ожидается новый пик игроков, ведь 22 февраля выйдет свежее расширение — The Witch Queen. И Bungie только что объявила, что предзаказы DLC оказались рекордными и превысили миллион копий.
Спасибо более чем ОДНОМУ МИЛЛИОНУ игроков Destiny за предзаказ Destiny 2: The Witch Queen. Благодаря вашей невероятной поддержке DLC на пути к тому, чтобы стать самым предзаказываемым дополнением для Destiny 2.
Кстати, в свежем трейлере The Witch Queen показали новую экипировку — в том числе и легендарную:
Сейчас Destiny 2 обрела свою аудиторию и постепенно расширяется — тут Sony можно только позавидовать, раз у игры так хорошо идут дела. После The Witch Queen ожидается ещё два больших дополнения, которые закроют основную сюжетную линию Света и Тьмы из оригинальной Destiny.
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