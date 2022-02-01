Появились стильные постеры с героями «Бэтмена»

Промокампания «Бэтмена» Мэтта Ривза работает на полную катушку. Издание Fandango опубликовало четыре свежих постера ленты, на которых можно увидеть Бэтмена, Женщину-кошку, Пингвина и Загадочника.
На постерах у трёх персонажей есть прицел и знак вопроса, как бы символизируя, что они — цели Загадочника. На постер с самим злодеем помещён только он.
В центре сюжета «Бэтмена» выступят город Готэм, преступная деятельность и Брюс Уэйн. Он стал Бэтменом совсем недавно, поэтому ещё не до конца может контролировать свои эмоции. Ему предстоит столкнуться с безумцем по имени Загадочник.
Режиссёром ленты выступил Мэтт Ривз. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Джеффри Райт, Колин Фаррелл и другие.
Сегодня стало известно, что лента выйдет в России на день раньше, то есть 2 марта.
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