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Издатель Worms уже отказался от метавселенной с NFT

Издатель Worms уже отказался от метавселенной с NFT
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Только Team17 анонсировала свою метавселенную с культовыми червячками, как критика вокруг инициативы вынудила компанию отказаться от своих планов — спустя всего сутки после объявления новости.

Мы прислушались ко мнению и опасениям наших партнёров и поклонников, поэтому решили отказаться от планов по входу в NFT-пространство.

Примечательно, что издателя публично раскритиковали даже близкие партнёры вроде создателей Overcooked и обычные сотрудники самой Team17.

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