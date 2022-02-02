Эталонный ремастер Resident Evil 4 от фанатов уже можно скачать

Авторы фанатского переиздания Resident Evil 4 HD Project наконец выпустили свой проект. Скачать его может любой желающий на официальном сайте ремастера. Там же находятся системные требования, а также инструкция по установке. Для работы модификации понадобится Steam-версия игры Resident Evil 4 Ultimate HD Edition.

Помимо улучшения графики, в HD Project разработчики устранили множество ошибок оригинала, добавили классическую камеру из первых частей серии и ввели поддержку ультравысоких разрешений. В общем счёте над глобальной модификацией создатели работали несколько лет.

Авторы отмечают, что мод совместим со всеми языками мира, кроме японского. Также его установка не нарушает целостность файлов игры — это означает, что с модификацией работают «достижения» и сохранения с предыдущей версии проекта.

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