Эталонный ремастер Resident Evil 4 от фанатов уже можно скачать

Авторы фанатского переиздания Resident Evil 4 HD Project наконец выпустили свой проект. Скачать его может любой желающий на официальном сайте ремастера. Там же находятся системные требования, а также инструкция по установке. Для работы модификации понадобится Steam-версия игры Resident Evil 4 Ultimate HD Edition.
Помимо улучшения графики, в HD Project разработчики устранили множество ошибок оригинала, добавили классическую камеру из первых частей серии и ввели поддержку ультравысоких разрешений. В общем счёте над глобальной модификацией создатели работали несколько лет.
Авторы отмечают, что мод совместим со всеми языками мира, кроме японского. Также его установка не нарушает целостность файлов игры — это означает, что с модификацией работают «достижения» и сохранения с предыдущей версии проекта.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 2 февраля 2022
-
09:48
-
09:19
-
08:53
-
08:22
-
01:21
-
00:35
- 1 февраля 2022
-
19:56
-
19:30
-
19:23
-
18:59
-
18:20
-
17:57
-
17:33
-
17:18
-
17:15
-
16:33
-
15:58
-
15:54
-
15:18
-
15:04
-
14:20
-
14:05
-
13:47
-
13:29
-
13:12
-
12:54
-
12:47
-
11:58
-
11:44
-
11:15
-
10:48
-
10:24
-
09:49
-
09:22
-
08:52