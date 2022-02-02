Для FIFA 22 вышел пятый патч. Он усилил защитников

1 февраля EA неожиданно выпустила пятый по счёту патч для FIFA 22. Он совсем небольшой, однако играет важную роль для игры в защите — игроки просили об этом уже довольно давно.

Так, единственное нововведение в нём — изменение механики перехвата. Теперь при успешном отборе мяча защитники с куда бóльшей вероятностью оставят его у себя. Ранее геймеры жаловались на то, что игра не поощряет их за успешные действия в защите — мяч постоянно отскакивает куда-то в сторону даже при идеальном отборе. Судя по всему, EA прислушалась к критике и решила восстановить справедливость.

Обновление уже доступно на ПК, а до консолей оно доберётся чуть позже. Ранее Мэйсона Гринвуда удалили из «Манчестер Юнайтед» в FIFA 22, но пока оставили в Ultimate Team.

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