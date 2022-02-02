Новый трейлер Dying Light 2 посвятили нелинейности

Релиз Dying Light 2 всё ближе, и разработчики продолжают делиться подробностями. В новом трейлере они продемонстрировали нелинейность на примере двух миссий и ветряной мельницы, которую можно передать одной из двух фракций в игре.

Судя по всему, нас ждёт действительно нелинейная игра с решениями, которые влияют на игровой мир. В ролике можно увидеть как минимум по две развязки одного и того же задания. Вероятно, последствия от совершённых выборов могут сказаться не только в рамках одной миссии, но и в дальнейших сюжетных событиях.

Dying Light 2 поступит в продажу 4 февраля на ПК и консолях. Первые обзоры появятся уже сегодня вечером. Ранее авторы рассказали о русском дубляже: в игре будет мат, а всего в озвучке приняли участие более 100 профессиональных актёров.

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