Новый трейлер Dying Light 2 посвятили нелинейности

Релиз Dying Light 2 всё ближе, и разработчики продолжают делиться подробностями. В новом трейлере они продемонстрировали нелинейность на примере двух миссий и ветряной мельницы, которую можно передать одной из двух фракций в игре.
Судя по всему, нас ждёт действительно нелинейная игра с решениями, которые влияют на игровой мир. В ролике можно увидеть как минимум по две развязки одного и того же задания. Вероятно, последствия от совершённых выборов могут сказаться не только в рамках одной миссии, но и в дальнейших сюжетных событиях.
Dying Light 2 поступит в продажу 4 февраля на ПК и консолях. Первые обзоры появятся уже сегодня вечером. Ранее авторы рассказали о русском дубляже: в игре будет мат, а всего в озвучке приняли участие более 100 профессиональных актёров.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 2 февраля 2022
-
12:51
-
12:39
-
12:17
-
11:52
-
11:20
-
10:49
-
10:17
-
09:48
-
09:19
-
08:53
-
08:22
-
01:21
-
00:35
- 1 февраля 2022
-
19:56
-
19:30
-
19:23
-
18:59
-
18:20
-
17:57
-
17:33
-
17:18
-
17:15
-
16:33
-
15:58
-
15:54
-
15:18
-
15:04
-
14:20
-
14:05
-
13:47
-
13:29
-
13:12
-
12:54
-
12:47
-
11:58