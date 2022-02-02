Создатели Dying Light 2 откажутся от Denuvo, если у игроков появятся проблемы

1 февраля стало известно, что ПК-версия Dying Light 2 будет оснащена антипиратской защитой Denuvo. Геймеры тут же ринулись создавать обсуждения на форумах в Steam с призывами отменять предзаказы и ни в коем случае не покупать игру. Дело в том, что иногда из-за Denuvo ухудшается производительность, и пользователи недовольны решением разработчиков.
Администрация официальной группы Dying Light во «ВКонтакте» успокоила фанатов. По её словам, разработчики проводили специальные тесты и не заметили ухудшения производительности. Они заверили, что если будут какие-то проблемы, то защиту сразу же удалят из игры.
Ответ по Denuvo: ребят, мы провели тесты и заверяем, что Dying Light 2 не теряет в производительности с Denuvo. Если будут какие-то траблы с fps, пишите, и тогда мы снесём защиту. Она нужна лишь на момент релиза — мы ж игру 7 лет разрабатывали. Будьте людьми!)
Dying Light 2 поступит в продажу 4 февраля. Первые обзоры появятся уже сегодня в 18:00.
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