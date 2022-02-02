«Бэтмен» Мэтта Ривза шокирует своей необычностью

Актёры «Бэтмена» Роберт Паттинсон и Зои Кравиц дали интервью изданию Total Film. В нём они рассказали об особенностях ленты и её отличиях от других фильмов про Тёмного рыцаря.

По словам Кравиц, зрители увидят, насколько Женщина-кошка в её исполнении эмоциональный человек. Актриса старалась передать характер персонажа, чтобы зрители верили в происходящее на экране.

Это путь, который мне действительно было интересно пройти. Мы обычно встречаем Селину Кайл, и это либо очень быстрое превращение, то есть за одну ночь, либо она уже сразу становится Кошкой. Мы смогли показать эмоциональное состояние героини.

Роберт Паттинсон отметил, что картина не будет похожа ни на одну картину с Бэтменом. По словам актёра, это одновременно грустно и необычно.

Когда я увидел фильм первый раз, даже с первого кадра, я почувствовал, что это отличается по тональности от других фильмов. И это так странно. Это грустно и очень трогательно. Это действительно необычная история о Бэтмене. Я думаю, что люди будут шокированы.

Премьера «Бэтмена» состоится в России 2 марта. В остальном мире фильм покажут 3 марта.

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